Пострадавших от массового отравления в аквапарке Анапы выписали из больницы

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В Анапе выписали из больницы людей, пострадавших при техническом сбое в аквапарке. Пресс-служба аквапарка сообщила об этом.

«Да, всех выписали», - цитирует РИА Новости работницу пресс-службы.

Инцидент произошел в пятницу 22 июля. Девять человек, включая пятеро детей, были госпитализированы из аквапарка «Золотой пляж». По предварительным данным, из-зав технического сбоя в воде была превышена концентрация хлора.

Позже СК РФ сообщил, что угрозы жизни пострадавших нет. Также в ведомстве отметили, что на месте инцидента проводятся проверочные мероприятия.