Девять человек госпитализированы после посещения аквапарка в Анапе

В воде была превышена концентрация хлора. Вероятно произошел технический сбой.

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В Краснодарском крае из аквапарка были госпитализированы девять человек. Отмечено, что в воде была превышена концентрация хлора.

Сообщается, что вероятно произошел технический сбой. Инцидент произошел в Анапе. Информацию приводит ТАСС со ссылкой на городскую мэрию.

«По предварительным данным, в аквапарке "Золотой пляж" произошел технический сбой в оборудовании, из-за чего увеличилась концентрация хлора в воде», - сообщает агентство сообщение властей.

В частности, госпитализации подверглись четверо взрослых и пятеро детей. Прокуратура Краснодарского края организовала проведение проверки. К месту происшествия прибыл заместитель главы города по социальным вопросам.

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