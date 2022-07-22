Девять человек госпитализированы после посещения аквапарка в Анапе
В Краснодарском крае из аквапарка были госпитализированы девять человек. Отмечено, что в воде была превышена концентрация хлора.
Сообщается, что вероятно произошел технический сбой. Инцидент произошел в Анапе. Информацию приводит ТАСС со ссылкой на городскую мэрию.
«По предварительным данным, в аквапарке "Золотой пляж" произошел технический сбой в оборудовании, из-за чего увеличилась концентрация хлора в воде», - сообщает агентство сообщение властей.
В частности, госпитализации подверглись четверо взрослых и пятеро детей. Прокуратура Краснодарского края организовала проведение проверки. К месту происшествия прибыл заместитель главы города по социальным вопросам.
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