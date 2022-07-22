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Девять человек госпитализированы после посещения аквапарка в Анапе

Дарина Криц
23:23 22.07.2022
В воде была превышена концентрация хлора. Вероятно произошел технический сбой.
Девять человек госпитализированы после посещения аквапарка в Анапе
© Фото: Алексей Иванов, ТРК Звезда
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В Краснодарском крае из аквапарка были госпитализированы девять человек. Отмечено, что в воде была превышена концентрация хлора.

Сообщается, что вероятно произошел технический сбой. Инцидент произошел в Анапе. Информацию приводит ТАСС со ссылкой на городскую мэрию.

«По предварительным данным, в аквапарке "Золотой пляж" произошел технический сбой в оборудовании, из-за чего увеличилась концентрация хлора в воде», - сообщает агентство сообщение властей.

В частности, госпитализации подверглись четверо взрослых и пятеро детей. Прокуратура Краснодарского края организовала проведение проверки. К месту происшествия прибыл заместитель главы города по социальным вопросам.

Ранее несколько десятков людей оказались заблокированы на застрявшем колесе обозрения в Волгограде. Причиной остановки огромного аттракциона вероятно стали неполадки с электропроводкой.

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