В стране и мире В СК РФ раскрыли подробности массового отравления в аквапарке в Анапе Игнат Далакян По данным СК России, угрозы жизни пострадавшим не имеется. © Фото: Алексей Иванов ТРК Звезда Читайте нас на: Следственный комитет России по Краснодарскому краю прокомментировал ситуация с отравлением посетителей аквапарка в Анапе. «По предварительным данным, сегодня, в результате технического сбоя оборудования в аквапарке увеличилась концентрация хлора в воде. В результате происшествия, 9 посетителей, в том числе дети, были госпитализированы», - говорится в сообщении СК РФ по региону. По данным СК России, угрозы жизни пострадавшим не имеется. В настоящее время на месте инцидента проводятся проверочные мероприятия. Ранее из аквапарка Анапы в Красноярском крае были госпитализированы девять человек. Среди пострадавших было четверо взрослых и пятеро детей. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика