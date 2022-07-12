В Роспотребнадзоре назвали первые клинические симптомы оспы обезьян

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Заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная рассказала о первых клинических признаках оспы обезьян. Со слов специалиста, это недомогание, повышение температуры и сыпь на теле.

«Первые клинические проявления - это недомогание, повышение температуры тела и появление сыпи», - рассказала она в эфире телеканала «Россия 24».

С ее слов, инфекция передается контактным способом, воздушно-капельный путь передачи встречается довольно редко. Поэтому в качестве профилактики необходимо чаще мыть руки и соблюдать простые меры предосторожности.

Ранее в России был выявлен первый носитель оспы обезьян. Мужчина вернулся из поездки по Европе и был госпитализирован. Как сообщили в Роспотребнадзоре, его жизни ничего не угрожает, болезнь протекает в легкой форме. Всех контактных лиц уже выявили и поместили под наблюдение. В местах, где бывал зараженный, прошла масштабная дезинфекция.