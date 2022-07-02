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В ВОЗ заявили о высоком риске появления оспы обезьян в России

Анна Касаткина
10:36 02.07.2022
Вспышка заболевания уже охватила несколько ранее незатронутых стран, отметила представитель организации в России Мелита Вуйнович.
В ВОЗ заявили о высоком риске появления оспы обезьян в России
© Фото: cdc.gov
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Риск распространения оспы обезьян в Европейском регионе Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), в который входит и Россия, считается высоким. Об этом заявила представитель ВОЗ в РФ Мелита Вуйнович.

«На региональном уровне риск считается высоким в Европейском регионе ВОЗ (входят 53 государства-члена, включая Российскую Федерацию) из-за сообщений о географически широко распространенной вспышке», - сказала она.

Вуйнович добавила, что вспышка заболевания уже охватила несколько незатронутых стран, выявлено также несколько случаев нетипичной картины. Организация рекомендует приложить всем странам максимум усилий для выявления новых случаев и отслеживания контактов заразившихся.

На текущий момент в 51 стране мира выявили более 5,1 тысячи случаев заражения оспой обезьян. Путин распространения заболевания остаются не до конца выясненными. Ситуация носит «чрезвычайный характер», признали в Комитете ВОЗ по ЧС.

Ранее в ВОЗ выразили обеспокоенность устойчивым распространением оспы обезьян и возможной угрозой передачи заболевания наиболее уязвимым слоям населения, в число которых входят дети и беременные женщины.

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