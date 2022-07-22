ВСУ выпустили десять снарядов по Горловке и пять по Новобахмутовке

Совместный центр по контролю и координации режима прекращения огня сообщил об очередном обстреле.

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Вечером 10 июля Вооруженные силы Украины снова обстреляли поселок Горловка, делится представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) в своем Telegram-канале.

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 19:15 - н.п. Дылеевка – н.п. Горловка: выпущено 10 снарядов калибром 155 мм», - говорится в сообщении.

Помимо этого, в 18:30 и 18:50 были зафиксированы обстрелы в сторону Новобахмутовки. Войска ВСУ произвели три выстрела из танка, а также выпустили 5 снарядов калибром 122 мм.

Ранее ВСУ за десять минут обстреляли Горловку и Пентелеймоновку, выпустив десять снарядов калибром 122 мм.