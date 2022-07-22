ВСУ совершили массированный обстрел Запорожской области

Целью украинской артиллерии были населенные пункты, в регионе сработала система ПВО.

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Вооруженные силы Украины 22 июля обстреляли Запорожскую область. Огонь велся со стороны южного пригорода Запорожья, целью были населенные пункты. В регионе сработала система противовоздушной обороны. О разрушениях и пострадавших не сообщается.

«Был осуществлен массированный обстрел освобожденной территории Запорожской области из РСЗО и тяжелой артиллерии, сработала система противовоздушной обороны», - заявил РИА Новости представитель областной администрации Владимир Рогов.

Ранее в Запорожской области крыша элеватора рухнула из-за пожара после обстрелов ВСУ. Это произошло в населенном пункте Пологи.