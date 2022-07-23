Лавров: из Черногории и Северной Македонии пытаются сделать «инструмент» против РФ

По словам Лаврова, это то же самое, что пытались сделать из Украины и из ряда других восточно-европейских стран.

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Страны Запада пытаются сделать из Черногории и Северной Македонии инструменты в антироссийской игре. Об этом заявил глава Министерства иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров.

«В то время, когда я там оказался (это были 1990-ые г.г), они "молились" на В.С.Высоцкого, на слова, которые он написал про маленький, но очень гордый черногорский народ. Сейчас поразительная перемена между тем, что чувствуют черногорцы и македонцы в отношении России, и то, что заставляют их политиков делать из Брюсселя, ЕС, НАТО», - сказал Лавров в интервью ассоциации «Наше кино».

По словам министра иностранных дел России, это попытка сделать эти страны «инструментом» против Российской Федерации.

«Это то же самое, что пытались сделать из Украины и из ряда других восточно-европейских стран», - добавил глава МИД РФ.

Ранее глава российского дипломатического ведомства в ходе встречи с венгерским коллегой Петером Сийярто заявил, что никто не заинтересован в кризисах в странах Европы. Лавров отметил, что сейчас Европейский союз все делает исключительно по указу из Соединенных Штатов.

До этого глава МИД РФ заявлял, что Соединенные Штаты и Великобритания хотят столкнуть Россию с Европой, вооружая Украину. Сергей Лавров отметил, что США и Великобритания удерживают Украину от любых конструктивных шагов.