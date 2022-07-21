Лавров заявил, что никто не заинтересован в кризисах в Европе

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе встречи с венгерским коллегой Петером Сийярто заявил, что никто не заинтересован в кризисах в Европе. Дипломат отметил, что сейчас Евросоюз делает все по указке США, даже если это противоречит национальным интересам стран объединения.

«Мне печально видеть, как Евросоюз следует по пути, который, по сути дела, указывают США, - что коллективный Запад должен быть един, ни шагу назад, вправо-влево, только вперед, куда укажет старший товарищ. Я могу только пожелать Евросоюзу, чтобы он преодолел нынешние трудности... Никто не заинтересован в том, чтобы в Европе были кризисы. И хочу пожелать странам, которые подчеркнуто настаивают на том, что их политика будет определяться их национальными интересами... что это справедливое желание, абсолютно естественное, оно возобладает и будет уважаться», - заявил Лавров.

Также Лавров в ходе встречи с Сийярто заявил, что две страны продолжают наращивать экономическое сотрудничество, несмотря на санкции. Он отметил, что Россия и Венгрия продолжают сотрудничество в энергетической, транспортной и других областях.