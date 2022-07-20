В МИД РФ заявили, что США и Британия хотят столкнуть РФ с Европой, вооружая Украину

Министр иностранных дел отметил, что США и Британия удерживают Украину от любых конструктивных шагов. Киевский режим не только накачивают оружием, но и заставляют использовать его все более рискованно.

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что, вооружая Украину, Соединенные Штаты и Британия хотят столкнуть РФ и Европу. Он сказал об этом в интервью РИА Новости и RT.

«Хотят наши американские коллеги, британские коллеги, это англосаксонская штука, при активной поддержке немцев, и поляков, и прибалтов, очень хотят сделать эту войну настоящей войной и столкнуть Россию с европейскими странами. Американцам это выгодно, потому что они сидят за проливами, за океанами, они далеко», - отметил Лавров.

Министр иностранных дел добавил, что США и Британия удерживают Украину от любых конструктивных шагов. Киевский режим не только накачивают оружием, но и заставляют использовать его все более рискованно.

Также Лавров сказал, что обслуживание систем вроде HIMARS иностранными инструкторами и специалистами уже ни для кого не секрет.

Ранее сообщалось, что правительство ЛНР учредило посольство республики в России. В нем будут работать 18 человек.