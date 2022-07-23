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МЧС опубликовало видео спасения кота из пожара в Орле

Дарина Криц
00:38 23.07.2022
Животное потеряло сознание от дыма, спрятавшись под одеялом в горящей квартире.
МЧС опубликовало видео спасения кота из пожара в Орле
© Фото: mchs_official Telegram
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Домашний питомец был спасен в Орле сотрудниками МЧС России. Спасателям удалось откачать кота. Животное потеряло сознание от дыма, спрятавшись под одеялом в горящей квартире.

«Огнеборцы нашли потеряшку. Оказали животному первую помощь: дали подышать воздухом из дыхательного аппарата, отпоили водой», - сообщается в Telegram-канале МЧС России.

После возвращения сознания к животному, оно было передано медицинским работникам.

Ранее в Росприроднадзоре рассказали о состоянии спасенной на острове Диксон белой медведицы. По словам руководителя ведомства, жизни животного ничего не угрожает, с ним проведены необходимые медицинские процедуры.

Напомним, животное вышло к людям на острове, при этом в пасти у нее застряла консервная банка. Белая медведица ничего не ела несколько дней и была истощена. Для оказания помощи на место вылетели ветеринары Московского зоопарка. 

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