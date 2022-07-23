МЧС опубликовало видео спасения кота из пожара в Орле

Животное потеряло сознание от дыма, спрятавшись под одеялом в горящей квартире.

© Фото: mchs_official Telegram

Домашний питомец был спасен в Орле сотрудниками МЧС России. Спасателям удалось откачать кота. Животное потеряло сознание от дыма, спрятавшись под одеялом в горящей квартире.

«Огнеборцы нашли потеряшку. Оказали животному первую помощь: дали подышать воздухом из дыхательного аппарата, отпоили водой», - сообщается в Telegram-канале МЧС России.

После возвращения сознания к животному, оно было передано медицинским работникам.

Ранее в Росприроднадзоре рассказали о состоянии спасенной на острове Диксон белой медведицы. По словам руководителя ведомства, жизни животного ничего не угрожает, с ним проведены необходимые медицинские процедуры.

Напомним, животное вышло к людям на острове, при этом в пасти у нее застряла консервная банка. Белая медведица ничего не ела несколько дней и была истощена. Для оказания помощи на место вылетели ветеринары Московского зоопарка.