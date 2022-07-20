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Московские ветеринары вылетели в Диксон, чтобы спасти белого медведя с банкой во рту

Алексей Курильченко
19:48 20.07.2022
В Красноярский край вылетел ветеринар Московского зоопарка со всем необходимым оборудованием и ветпрепаратами.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Руководитель Росприроднадзора Светлана Радионова
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В поселок Диксон Красноярского края молодой белый медведь вышел за помощью к людям - во рту у животного застряла консервная банка. В ходе заседания рабочей группы было принято решение направить на место ветеринарного врача из Москвы.

Как сообщила гендиректор Московского зоопарка Светлана Акулова, медведь находится в тяжелом состоянии - из-за банки, которую животное не может извлечь, он уже несколько дней ничего не ел.

«Московский зоопарк направил в Красноярский край ветеринарного врача, подготовил все необходимое оборудование и ветпрепараты. Будет выполнен комплекс действий по спасению животного. В частности, его необходимо будет обездвижить, извлечь банку, обработать рану», - сообщила Акулова.

Кроме того, потом необходимо будет отвезти медведя подальше от поселений людей. Животному оставят запас рыбы, так как сейчас медведь истощен и первое время не сможет охотиться», - рассказал гендиректора Московского зоопарка Светлана Акулова.

В мае прошлого года из Якутска в Москву самолетом военно-транспортной авиации ВКС России была доставлена белая медведица, нуждающаяся в срочной реабилитации. Молодой зверь отбился от матери и потерялся.

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