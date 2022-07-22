В Росприроднадзоре рассказали о состоянии спасенной на Диксоне медведицы

© Фото: Руководитель Росприроднадзора Светлана Радионова

Глава Росприроднадзора Светлана Радионова сообщила о состоянии белой медведицы с острова Диксон, у которой ветеринары извлекли из пасти консервную банку. По словам руководителя ведомства, жизни животного ничего не угрожает, с ним проведены необходимые медицинские процедуры.

«Медведица освобождена, и проведены даже медицинские манипуляции, капельница поставлена, обработан язык. Такие раны совместимы с жизнью, и врачи говорят о том, что жизни зверя ничего не угрожает. Тем более мы оставили два мешка с рыбой, чтобы ослабленный зверь, ослабленная медведица могла себя прокормить, не охотясь в первые дни», - сообщила Радионова в эфире телеканала «Россия 24».

Напомним, белая медведица вышла к людям на острове - в пасти у нее застряла консервная банка. Животное ничего не ело несколько дней и было истощено. Для оказания помощи на место вылетели ветеринары Московского зоопарка. Медведицу ввели в спячку, извлекли банку и обработали рану на языке.