В стране и мире В стране и мире В стране и мире

В США подтвердили, что Украина не получит ракеты ATACMS дальностью 300 километров

Марина Крижановская
00:22 23.07.2022
Отмечено, что Джо Байден не готов направлять на Украину «определенные вещи».
В США подтвердили, что Украина не получит ракеты ATACMS дальностью 300 километров
© Фото: defense.gov
Читайте нас на:

Соединенные Штаты не намерены передавать Украине управляемые оперативно-тактические баллистические ракеты, радиус действия которых составляет 300 километров. В частности, речь о ракетах серии ATACMS для реактивных систем залпового огня M142 HIMARS.

Отмечено, что Джо Байден не готов направлять на Украину «определенные вещи». С таким заявлением выступил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан. Он выступил на форуме Аспенского института в штате Колорадо.

«Есть определенные вещи, которые, по словам президента США, он не готов передавать, к ним относятся ракеты большой дальности ATACMS, дальность которых составляет 300 километров», - приводит его слова ТАСС.

Салливан добавил, что одной из важных целей США является недопущение обстоятельств, при которых мир бы двигался «в направлении третьей мировой войны». При этом он отметил, что США хотят сделать все необходимое для «поддержки и защиты Украины».

Ранее Европейское полицейское агентство (Европол) выпустило официальное заявление после публикации о возможном ввозе оружия из Украины в Евросоюз. В нем сообщается, что Европол старается держать ситуацию под контролем, но факты возможной утечки не опровергает.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
21:33 Армия
МО РФ: ВСУ заминировали хранилища радиоактивных отходов в Константиновке
21:13 В стране и мире
США дадут Украине 580 дронов-камикадзе Phoenix Ghost
17:50 Армия
Видео
Шойгу: в Стамбуле создается координационный центр для досмотра вывозящих украинское зерно судов
16:52 Армия
Видео
«Огневые точки подавляем»: боец ДНР рассказал о боевых буднях на передовой
15:42 В стране и мире
Набиуллина заявила, что исчезновение некоторых товаров в РФ не является проблемой
Популярное
Видео
В МО РФ сообщили об уничтожении четырех украинских пусковых установок HIMARS
Видео
МО РФ: в Краматорске ликвидировано до 300 украинских националистов «Черной сотни»
Видео
Шойгу вручил медали «Золотая Звезда» героям спецоперации в Москве
Видео
В МО РФ заявили об уничтожении более 600 украинских боевиков в центре отдыха «Империя» под Одессой
Видео
Шойгу проинспектировал российскую группировку «Запад», участвующую в спецоперации на Украине
Видео
Шойгу дал указания жестко пресекать обстрелы националистами освобожденных кварталов
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.