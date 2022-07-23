В США подтвердили, что Украина не получит ракеты ATACMS дальностью 300 километров

Отмечено, что Джо Байден не готов направлять на Украину «определенные вещи».

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Соединенные Штаты не намерены передавать Украине управляемые оперативно-тактические баллистические ракеты, радиус действия которых составляет 300 километров. В частности, речь о ракетах серии ATACMS для реактивных систем залпового огня M142 HIMARS.

Отмечено, что Джо Байден не готов направлять на Украину «определенные вещи». С таким заявлением выступил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан. Он выступил на форуме Аспенского института в штате Колорадо.

«Есть определенные вещи, которые, по словам президента США, он не готов передавать, к ним относятся ракеты большой дальности ATACMS, дальность которых составляет 300 километров», - приводит его слова ТАСС.

Салливан добавил, что одной из важных целей США является недопущение обстоятельств, при которых мир бы двигался «в направлении третьей мировой войны». При этом он отметил, что США хотят сделать все необходимое для «поддержки и защиты Украины».

Ранее Европейское полицейское агентство (Европол) выпустило официальное заявление после публикации о возможном ввозе оружия из Украины в Евросоюз. В нем сообщается, что Европол старается держать ситуацию под контролем, но факты возможной утечки не опровергает.