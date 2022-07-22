Исследователь из Оксфорда рассказал о последствиях визита Путина в Иран для Запада

Британский исследователь считает, что прошедшие в Тегеране переговоры говорят странам Запада о формировании нового блока, «простирающегося от окраин Восточной Европы до Южно-Китайского моря - с Россией-матушкой в его центре».

© Фото: Iranian Presidency Keystone Press Agency Globallookpress

В Британии размышляют: что мог бы означать недавний визит президента России Владимира Путина в Тегеран и в целом переговоры трех коллег - глав Ирана, России и Турции.

Директор Института исследований кризисных ситуаций в Оксфорде Марк Алмонд делает предположение, что для Запада это может означать только одно - создание нового «антизападного, антидемократического альянса». По его мнению, это принесет западным странам «возможные неприятности». Его статья опубликована в Daily Mail.

«Но саммит - это демонстрация вновь возникающего антизападного, антидемократического альянса, простирающегося от окраин Восточной Европы до Южно-Китайского моря - с Россией-матушкой в его центре», - приводит его слова газета.

Алмонд обращает внимание на слова помощника президента России Юрия Ушакова, который сказал, что между Россией и Ираном сложился «доверительный диалог», в котором «по большинству вопросов наши позиции близки или совпадают».

«Россия только что подписала крупное соглашение о разработке нефти с Ираном, одновременно восстанавливая транспортные маршруты между двумя странами», - пишет оксфордский исследователь.

Он призывает не рассчитывать, что «прекращение огня на Украине ознаменует возвращение к нормальной жизни», поскольку события последних месяцев «вызвали сейсмический сдвиг в том, как Россия относится к Западу, и как мы относимся к России».

Ранее банкир из Франции объяснил, что санкции против России ведут к гибели Запада. Он недоумевает, почему лидеры государств, вводя «невиданные санкции против важнейшей страны-поставщика, а именно России», не обсудили это вопрос со своими избирателями и представителями бизнеса.

Другой его соотечественник - эксперт в области экономики и права - предостерег от попыток изолировать Россию и вести против нее санкционную войну. Он напомнил о разрушительных последствиях континентальной блокады Англии, которую в 1806 году пытался установить Наполеон.