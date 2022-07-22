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Закончится плохо: французский экономист сравнил «изоляцию» РФ с провальной блокадой Англии в 1806 году

Марина Крижановская
01:08 22.07.2022
Оценивая уроки из прошлого, французский эксперт пишет, что, в конечном итоге, Англия вышла из испытания блокадой, «впоследствии расширив свою империю и свою клиентуру, став доминирующей нацией XIX века».
Закончится плохо: французский экономист сравнил «изоляцию» РФ с провальной блокадой Англии в 1806 году
© Фото: Vincent Isore via www.imago-imagwww.imago-images.de Globallookpress
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Европейцам стоит не забывать разрушительные последствия континентальной блокады Англии. Ее, напомним, в 1806 году пытался установить Наполеон.

Так, эксперт в области экономики и права из Франции Оливье Де Мейзон Руж предостерег от попыток изолировать Россию и вести против нее санкционную войну. Статья приводится в издании Le Figaro.

Тогда, по его словам, блокада британской монархии была контрпродуктивной, так как станки и сырье были дефицитом и продажи за пределами Европы так и не были замещены. 

В итоге, напоминает Оливье Де Мейзон Руж, Англия смогла переориентироваться на другие рынки - в частности, на Латинскую Америку - столкнувшись с отчуждением от рынков Европы.

Как он отметил, в конечном итоге Англия вышла из этого испытания, «впоследствии расширив свою империю и свою клиентуру, став доминирующей нацией XIX века».

Говоря о самой Франции, эксперт приводит данные, что «европейские страны заплатили большую дань Франции, взимавшей с них налог для финансирования своих войн». И последствия для французской стороны были серьезными: «внешняя торговля Франции должна была навсегда упасть, что, соответственно, ослабило ее промышленность».

Ранее приводилась информация, что в силу вступил седьмой пакет санкций Евросоюза против России. Согласно постановлению, под ограничения Европейского союза попали Сбербанк, фонд «Русский мир», Фонд поддержки публичной дипломатии имени А.М. Горчакова, первого вице-премьера России Андрея Белоусова, мэра Москвы Сергея Собянина, актеров Сергея Безрукова и Владимира Машкова, ряд силовиков и депутатов.

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