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Французский банкир Филипп Виллен выразил мнение, что экономика Запада находится под угрозой из-за постоянного расширения санкций в отношении России. Финансист недоумевает, почему лидеры государств, вводя «невиданные санкции против важнейшей страны-поставщика, а именно России», не обсудили это вопрос со своими избирателями и представителями бизнеса.

В статье для Le Figaro Виллен подчеркнул, что Россия была и остается важнейшим поставщиком энергоносителей. По его словам, обостренные экономические отношения с Москвой провоцируют беспрецедентное повышение стоимости топлива в Европе. По его словам, значительное давление оказывается и на предприятия, ибо цены на энергоресурсы достигают рекордных показателей.

В материале также говорится о том, что Европейский Центральный банк «врет, представляя ситуацию, будто инфляция в ЕС вызвана перегревом вследствие проведения недостаточно жесткой монетарной и бюджетной политики». Банкир надеется, что избиратели и представители бизнеса вступят в конфронтацию с властями до того, как для экономики региона наступит точка невозврата.

Ранее министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что санкции против России, введенные Западом, похожи на истерику и агонию, при этом они вряд ли будут сняты по окончанию спецоперации на Украине. Глава МИД объяснил, что Украина в этой ситуации выступает «разменной монетой», а главной целью является сдерживание развития России.