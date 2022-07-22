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Kyodo: правительство Японии утвердило проведение государственных похорон Синдзо Абэ 27 сентября

Марина Крижановская
05:01 22.07.2022
Отмечается, что против выступила общественная группа, она требует прекратить использование государственного бюджета на такое редкостное мероприятие.
Kyodo: правительство Японии утвердило проведение государственных похорон Синдзо Абэ 27 сентября
© Фото: Peerapon Boonyakiat Keystone Press Agency Globallookpress
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Кабинет министров Японии утвердил решение провести государственные похороны бывшего премьера Синдзо Абэ 27 сентября. Напомним, политик был застрелен на улице города Нара во время его выступления в рамках своей предвыборной кампании. 

Но общественная группа просит отменить государственные похороны бывшего премьера Синдзо Абэ. Так, 21 июля, с данной просьбой в Окружной суд Токио обратилась группа граждан из 50 человек.

Они попросили суд издать запрет, предписывающий прекратить государственные похороны убитого бывшего премьер-министра. Граждане требуют прекратить использование государственного бюджета на такое редкостное мероприятие. Информацию приводит агентство Kyodo.

«В обществе и оппозиционных партиях раздаются голоса, которые выступают против проведения государственных похорон. Это должно обсуждаться в парламенте», - заявил глава секретариата общественной организации Масамичи Танака.

Но в то же время главный секретарь кабинета министров Хирокадзу Мацуно отметил, что «государственные похороны проводятся как церемония и не навязывают каждому японцу определенные политические взгляды и не требуют от них траура».

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин не поедет на церемонию прощания с экс-премьером Японии Абэ. До этого приводилась информация, что похороны Синдзо Абэ пройдут 12 июля, политик будет похоронен в своем родном городе - Симоносеки, префектура Ямагути.

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