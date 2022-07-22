Daily Mail: каждый второй житель США ожидает вооруженный конфликт в стране

Опрос был проведен среди 8620 взрослых. Исследователи сообщают, что полученные результаты «превзошли наши худшие ожидания».

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По сообщению британской прессы, половина американцев (50,1%) ожидает наступления в стране второй гражданской войны в течение нескольких лет.

Более двух третей опрошенных заявили, что видят «серьезную угрозу нашей демократии». Также почти пятая часть граждан ожидает, что они выберут применение оружия в политическом противостоянии.

Информацию приводит газета Daily Mail со ссылкой на проведенное исследование Калифорнийским университетом об усиливающихся разногласиях в обществе.

«Более 40% предпочитают "сильного лидера" чем демократию и твердо уверены в захвате мигрантами; одна пятая американцев ожидает, что в ближайшие годы примет участие в рукопашной схватке в стиле беспорядков в Капитолии 6 января», - сообщает издание.

Исследователи Калифорнийского университета в Дэвисе сообщают, что полученные результаты «превзошли наши худшие ожидания».

Опрос был проведен среди 8620 взрослых. Удалось выявить тревожные уровни «отчуждения», «недоверия» и растущей склонности к насилию среди американцев.

Ранее в конце мая сообщалось, что рейтинг одобрения Байдена опустился до рекордных 36%. Также и американский военный отметил, что президент Байден терпит поражение в борьбе с Россией за Украину.