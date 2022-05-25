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Рейтинг одобрения Байдена опустился до рекордных 36%

Елизавета Потейчук
08:59 25.05.2022
Согласно данным опроса, 59% американцев не одобряют деятельность главы государства.
Рейтинг одобрения Байдена опустился до рекордных 36%
© Фото: Jim LoScalzo, CNP, Globallookpress
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Рейтинг общественного одобрения президента США Джо Байдена упал до рекордных 36%. Отмечено, что 59% американцев не одобряют деятельность главы государства. Вместе с тем поддержали работу Байдена на посту президента 36% респондентов, что на 6% ниже, чем на прошлой неделе.

Опрос проводили агентство Reuters и международная исследовательская компания Ipsos. Согласно проведенному исследованию, это самый низкий уровень одобрения за весь период президентства Байдена. При этом, по данным агентства, каким бы ни был рейтинг действующего американского главы, он все равно остается выше, чем у бывшего президента США Дональда Трампа, у которого рейтинг в декабре 2017 года упал до 33%.

Ранее президенты Российской Федерации и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский вошли в список 100 самых влиятельных людей 2022 года. Личности выбирались по категориям: «лидеры», «титаны»,«инноваторы» и «пионеры», «иконы», а также «деятели искусства».

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