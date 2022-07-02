Минобороны: ВСУ разместили бронетехнику и артиллерию в лицее Харькова

Кроме того, украинские военные обстреляли Славянск с целью обвинить в этом Вооруженные силы РФ.

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Украинские националисты оборудовали в техническом лицее в Харькове опорный пункт и разместили в нем тяжелую технику и артиллерию. Об этом заявил начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев.

«В Харькове в техническом лицее № 173 (ул. Самаркандская) неонацисты украинских вооруженных формирований оборудовали опорный пункт, разместили бронетехнику и артиллерию», - сказал он.

Кроме того, начальник НЦУО сообщил, что киевский режим попытался снова реализовать провокацию с целью обвинить ВС РФ в уничтожении мирного населения Украины. На этот раз подразделения ВСУ с территории Славянского комбикормового завода на Литературной улице осуществили артиллерийский обстрел жилых кварталов.

Ранее в Минобороны России узнали о подготовке Киевом провокации в Одессе для обвинения Вооруженных сил РФ в гибели мирных жителей. По словам Михаила Мизинцева, для реализации замысла в период с 26 по 28 июня 2022 года в Одессу были доставлены до двадцати представителей иностранных СМИ, а также сотрудники международной организации ЮНИСЕФ (Детский фонд ООН).

Материал подготовили Максим Крюков и Николай Баранов.