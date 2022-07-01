В Минобороны узнали о подготовке Киевом провокации в Одессе для обвинения ВС РФ в гибели мирных

По замыслу военной администрации Одесской области при огневом воздействии со стороны российских войск по местам дислокации ВСУ планируется провести инсценировку поражения одного из гражданских объектов, где заранее была подготовлена «массовка». Каждому участнику постановочных сцен предусмотрено вознаграждение в размере $500.

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Киевский режим готовит провокацию в Одессе с целью обвинить Вооруженные силы РФ в гибели мирных жителей, в том числе несовершеннолетних. Об этом сообщил начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев.

«По имеющейся достоверной информации, в Одессе киевским режимом осуществляется подготовка очередной изощренной провокации с целью обвинения Вооруженных сил России в убийстве мирных жителей (в том числе несовершеннолетних) и целенаправленном разрушении гражданской инфраструктуры с использованием запрещенных международными соглашениями кассетных боеприпасов», - сказал он.

По словам начальника НЦУО, для реализации замысла в период с 26 по 28 июня 2022 года в Одессу были доставлены до двадцати представителей иностранных СМИ, а также сотрудники международной организации ЮНИСЕФ (Детский фонд ООН).

Михаил Мизинцев добавил, что по замыслу военной администрации Одесской области при огневом воздействии со стороны российских войск по местам дислокации ВСУ планируется провести инсценировку поражения одного из гражданских объектов, где заранее была подготовлена «массовка» (до 30 человек) из числа антироссийских активистов, которые выступят в роли погибших и пострадавших.

По данным оборонного ведомства, все участники постановочного процесса после проведения видеосъемок получат денежное вознаграждение в размере 500 долларов США, при этом отмечается, что предварительно уже выплачено по $100 каждому.

Ранее в Минобороны России сообщили, что Киев пытается реализовать очередную провокацию с целью обвинения Вооруженных сил РФ в якобы уничтожении в Зеленодольске Днепропетровской области объектов гражданской инфраструктуры в результате неизбирательных ударов. По словам Мизинцева, подготовкой провокации занимаются специалисты центра информационно-психологических операций ВСУ.

Материал подготовили Максим Крюков и Николай Баранов.