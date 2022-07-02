МО РФ: ВСУ обстреляли Славянск с целью обвинить в этом Россию

Уже через несколько минут после обстрела на месте происшествия работали репортеры украинских СМИ, которые снимали последствия якобы неизбирательных ударов российской армии по гражданскому населению.

© Фото: Алексей Иванов, ТРК Звезда

Киевский режим попытался реализовать очередную провокацию с целью обвинить Вооруженные Силы РФ в уничтожении мирного населения Украины. На этот раз подразделения ВСУ с территории Славянского комбикормового завода на улице Литературной осуществили артиллерийский обстрел жилых кварталов. В результате атаки погибла женщина и около десяти человек получили ранения. Об этом сообщил начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев.

Выяснилось, что уже через несколько минут после обстрела на месте происшествия работали репортеры украинских СМИ, которые снимали последствия якобы неизбирательных ударов российской армии по гражданскому населению. Такое быстрое прибытие журналистов свидетельствует о заранее срежиссированном сценарии провокации.

«Подобные действия киевских властей, в очередной раз, демонстрируют бесчеловечное отношение к судьбам граждан Украины и полное пренебрежение всеми нормами морали и принципами международного гуманитарного права. Это происходит при молчаливом согласии стран так называемого коллективного Запада, которые продолжают закрывать глаза на многочисленные военные преступления киевского режима», - заявил представитель МО РФ.

Ранее в Минобороны России сообщили, что Киев пытается реализовать очередную провокацию в Одессе для обвинения российских военных в гибели мирных. По замыслу местных властей при огневом воздействии со стороны российских войск по местам дислокации ВСУ планируется провести инсценировку поражения одного из гражданских объектов, где заранее была подготовлена «массовка». Каждому участнику постановочных сцен предусмотрено вознаграждение в размере $500.

Материал подготовили Сергей Лебедев и Николай Баранов.