Литва прокомментировала рекомендации ЕК по транзиту в Калининград

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Литва положительно относится к рекомендациям Еврокомиссии (ЕК) по калининградскому транзиту. В МИД отметили, что инструкция снимает все спорные вопросы и будет обязательной для всех стран-членов Евросоюза.

«Мы всегда высказывались против различной трактовки территорий стран ЕС, поэтому положительно оцениваем то, что разъяснениями ЕК, обязательными для всех, не создается такой прецедент», - сказано в сообщении на сайте МИД Литвы.

Отмечается, что Литва как член НАТО и последовательный союзник своих партнеров «не может игнорировать позиции и оценки стратегических партнеров в сфере международных дел».

В среду Еврокомиссия порекомендовала не запрещать железнодорожный транзит в Калининград попавших под санкции товаров РФ при условии соответствующего контроля. В ЕК добавили, что транзит в данном случае запрещен только по автодорогам. При этом железнодорожные перевозки допускаются при определенных условиях. Еврокомиссия таким образом дала свои разъяснения по санкциям.

Литва прекратила транзит товаров, попавших под европейские санкции 18 июня. В запретный список вошли древесина, алкоголь, удобрения, строительные материалы и многое другое, составляющее около половины всего грузопотока. Литовские власти заявили, что таким образом исполняют волю ЕС и отказались идти на уступки России.