Награжденного Шойгу Героя России Мергена Донгака встретили в родной Тыве

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Герой России, заместитель командира взвода 55-й мотострелковой бригады, старший сержант Мерген Донгак прибыл в родную Туву. В аэропорту Кызыла, чтобы поздравить Героя с заслуженной наградой, его встретили родные - родители, супруга, родственники, официальные лица и многочисленные земляки.

Накануне министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу вручил в Национальном центре управления обороной высшие государственные награды - «Золотую Звезду» - российским военнослужащим, проявившим героизм при выполнении задач специальной военной операции, в числе которых стал старший сержант Мерген Донгак.

«У нас сегодня большой праздник, мы пришли сегодня встречать нашего Героя, который сражался за нас. Мы должны каждого солдата, который принимал участие, вот таким образом встречать. Прежде всего хотелось пожелать, чтобы все ребята, которые там, вернулись к своим родным», - сказал житель республики Орлан Суван-оол. «Он прямой наследник одного из тувинских добровольцев. Мы освобождали Украину от фашизма в 1943 году и сегодня мы продолжаем это же дело делать во имя будущего украинского народа. Мы полны гордости и радости за нашего земляка, который с честью выполнил свой долг. Его имя и его образ должен сегодня служить молодым людям знаком верности и четкому служению своему отечеству и народу», - сказал доктор филологических наук Каадыр-оол Бичелдей.

Хладнокровие и решительность старшего сержанта Мергена Донгака позволяли не только отбить атаку националистов без потерь среди личного состава, но и постоянно обеспечивать безопасность продвижения подразделений Вооруженных Сил России.

При неоднократных попытках превосходящих сил националистов захватить и уничтожить переправу, старший сержант Донгак силами вверенного взвода успешно отбивал атаку врага, не допустив потерь среди своего личного состава. В один из дней группа Донгака обнаружила скопление живой силы и техники националистов. Мерген оперативно передал координаты цели на командный пункт бригады и успешно провел корректировку авиаудара, в результате которого были уничтожены автомобили с оружием и боеприпасами и до 20 националистов.

При дальнейшем продвижении, взвод старшего сержанта Мергена Донгака выявила приближающуюся диверсионно-разведывательную группу до 15 националистов. Оценив рельеф местности и занимаемую позицию принял решение вступить в бой. Мерген грамотно распределил сектора обстрела и по команде, из всех средств нанесли сокрушительный огонь. В результате боя 10 националистов были уничтожены на месте, а остальные обратились в бегство.

Материал подготовили: Алексей Курильченко, Николай Баранов.