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Полный контроль над ситуацией: новые истории мужества военных РФ на Украине

Алиса Краузе
00:00 12.06.2022
Военнослужащие Вооруженных Сил РФ продолжают демонстрировать профессионализм и решимость в ходе проведения спецоперации по защите ДНР и ЛНР.
Полный контроль над ситуацией: новые истории мужества военных РФ на Украине
© Фото: Минобороны России
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В Министерстве обороны России продолжают рассказывать о подвигах российских военнослужащих. Бойцы проявляют отвагу и мужество, демонстрируют тактическую выучку в ходе выполнения задач специальной военной операции на Украине.

© Минобороны России

Старший сержант Мерген Донгак, командир отделения

Подразделению, в состав которого входило отделение старшего сержанта Донгака была поставлена задача - удерживать под контролем переправу для обеспечения оперативного продвижения российских войск вглубь территорий, подконтрольных украинским националистам.

Противник, пытаясь сорвать наступление, бросил большие силы на овладение переправой. Подразделение сержанта Донгака вступило в бой с превосходящими силами противника.

В ходе боестолкновения был тяжело ранен командир взвода, после чего старший сержант Мерген Донгак оказал ему помощь и вынес из-под огня в безопасное место, затем приняв командование на себя.

Взводу под командованием старшего сержанта Мергена Донгака удалось успешно отбить атаки превосходящих сил противника. По итогам боя было уничтожено до 15 националистов, а также два кочующих пикапа с минометами. Оставшиеся в живых боевики обратились в бегство. После боя Мерген обеспечил эвакуацию командира взвода в медицинский отряд специального назначения, чем спас ему жизнь.

© Минобороны России

Старший лейтенант Владимир Иванкин

Перед БТГр, в составе которой действовал расчет старшего лейтенанта Иванкина, была поставлена задача - закрепиться в заданном районе и организовать оборону.

На основании полученных разведданных было обнаружено, что националисты, желая вернуть утраченные позиции, выдвинулись для возведения переправы через водоем для последующей атаки позиций Российских подразделений.

Оценив ситуацию, Владимир оперативно разместил расчет на позициях, после чего нанес прицельный сосредоточенный удар по подразделению националистов, выдвинувшихся для возведения переправы.

Благодаря профессионализму старшего лейтенанта Иванкина и слаженным действиям его подчиненных было уничтожено большое количество живой силы и военной техники противника. Враг понесший существенный урон, оставил попытки вернуть район под свой контроль и отступил.

© Минобороны России

Рядовой Валерий Кулябин

Группа военнослужащих в состав которой входил рядовой Валерий Кулябин выполняла задачи по обеспечению безопасности передвижения российских войск.

Продвигаясь по маршруту следования колонны, рядовой Валерий Кулябин обнаружил группу из числа украинских националистов численностью до 20 человек, вооруженных стрелковым оружием, а также ПТУР и гранатометом, о чем немедленно доложил командиру группы. Несмотря на численное превосходство противника, российские военнослужащие приняли решение дать бой врагу.

Валерий, заняв выгодную позицию, прицельным огнем уничтожил до пяти националистов, включая гранатометчика. Благодаря смелым и решительным действиям рядового Кулябина готовящаяся боевиками засада была сорвана.

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