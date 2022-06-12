Полный контроль над ситуацией: новые истории мужества военных РФ на Украине

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Старший сержант Мерген Донгак, командир отделения

Подразделению, в состав которого входило отделение старшего сержанта Донгака была поставлена задача - удерживать под контролем переправу для обеспечения оперативного продвижения российских войск вглубь территорий, подконтрольных украинским националистам.

Противник, пытаясь сорвать наступление, бросил большие силы на овладение переправой. Подразделение сержанта Донгака вступило в бой с превосходящими силами противника.

В ходе боестолкновения был тяжело ранен командир взвода, после чего старший сержант Мерген Донгак оказал ему помощь и вынес из-под огня в безопасное место, затем приняв командование на себя.

Взводу под командованием старшего сержанта Мергена Донгака удалось успешно отбить атаки превосходящих сил противника. По итогам боя было уничтожено до 15 националистов, а также два кочующих пикапа с минометами. Оставшиеся в живых боевики обратились в бегство. После боя Мерген обеспечил эвакуацию командира взвода в медицинский отряд специального назначения, чем спас ему жизнь.