Опубликованы кадры общения Шойгу с Эрдоганом по итогам встречи в Стамбуле

Шойгу и Эродган пожали друг другу руки и недолго переговорили в окружении журналистов.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

Корреспондент телеканала «Звезда» запечатлел на видео общение министра обороны Сергея Шойгу с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом с Стамбуле. Сегодня там были подписаны документы по вывозу зерна из украинских черноморских портов и меморандум по снятию ограничений на экспорт российской сельхозпродукции.

Шойгу и Эрдоган пожали друг другу руки и недолго переговорили в окружении журналистов.

Сегодня Шойгу прибыл в Стамбул для подписания документов по вывозу зерна и экспорту сельхозпродукции. Также министр встретился с турецким коллегой Хулуси Акаром и Генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем.

Материал подготовили: Алексей Курильченко, Николай Баранов