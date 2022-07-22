Шойгу обсудил Сирию и Украину с министром обороны Турции в Стамбуле
Министр обороны России Сергей Шойгу провел встречу с турецким коллегой Хулуси Акаром в Стамбуле. Об этом сообщает Минобороны России.
Стороны обсудили обстановку в Черноморском регионе и на Украине, а также Ближний Восток и Сирию. Шойгу обратил внимание Акара на факт длительного нахождения американских военных на территории Сирии. Их пребывание там - нарушение международных норм, констатировал министр обороны России.
Шойгу подчеркнул, что при этом на базах, развернутых в Сирии Соединенными Штатами, ведется подготовка боевиков-террористов. В пример была приведена база Эт-Танф.
«В своем разговоре с турецким коллегой российский министр отметил незаконность односторонних санкций, введенных США против официального правительства САР. Эти ограничения, по словам Шойгу, усугубляют тяжелую гуманитарную обстановку в стране», - говорится в сообщении.
Министр обороны России добавил, что американские военные цинично захватили и удерживают те районы Сирии, где незаконно добываются углеводороды. По словам Шойгу, фактически происходит воровство полезных ископаемых у суверенного государства.
Кроме этого, Шойгу в разговоре с министром обороны Турции отметил необходимость поддерживать режим прекращения огня в Сирии. При этом оборонные ведомства России и Турции постоянно контактируют на этот счет на разных уровнях.
Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов