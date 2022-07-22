Шойгу встретился с Генсеком ООН Гутерришем в Стамбуле
Министр обороны России Сергей Шойгу встретился с Генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем в Стамбуле. Об этом сообщает Минобороны России.
Гутерриш подписал Меморандум о взаимодействии между РФ и ООН по содействию экспорта российской сельскохозяйственной продукции и удобрений.
Генеральный секретарь ООН отметил большой опыт Шойгу в миротворческих операциях, приведя в пример Закавказье.
«Рад вас видеть, господин Шойгу. Я хорошо помню, как вместе с вами мы эффективно решали вопросы восстановления мира и безопасности в Закавказье», - заметил Гутерриш.
По словам Генерального секретаря ООН, подписание меморандума очень важно - это позволит решить вопрос экспорта на мировые рынки российского зерна.
Ранее сообщалось, что Шойгу обсудил Сирию и Украину с министром обороны Турции в Стамбуле.
Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов