Армия Шойгу встретился с Генсеком ООН Гутерришем в Стамбуле Сообщается, что Гутерриш подписал Меморандум о взаимодействии между РФ и ООН о содействии экспорта российской сельскохозяйственной продукции и удобрений. © Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» Читайте нас на: Министр обороны России Сергей Шойгу встретился с Генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем в Стамбуле. Об этом сообщает Минобороны России. Гутерриш подписал Меморандум о взаимодействии между РФ и ООН по содействию экспорта российской сельскохозяйственной продукции и удобрений. Генеральный секретарь ООН отметил большой опыт Шойгу в миротворческих операциях, приведя в пример Закавказье. «Рад вас видеть, господин Шойгу. Я хорошо помню, как вместе с вами мы эффективно решали вопросы восстановления мира и безопасности в Закавказье», - заметил Гутерриш. По словам Генерального секретаря ООН, подписание меморандума очень важно - это позволит решить вопрос экспорта на мировые рынки российского зерна. Ранее сообщалось, что Шойгу обсудил Сирию и Украину с министром обороны Турции в Стамбуле. Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика