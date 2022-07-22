Шойгу: в Стамбуле создается координационный центр для досмотра вывозящих украинское зерно судов

По словам Шойгу, досмотр направляющихся на Украину для вывоза зерна судов будет проводиться на выходе и входе в Черное море. При этом отвечать за их безопасность в территориальных водах Украины должен обеспечивать Киев.

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Министр обороны России Сергей Шойгу объявил о создании в Стамбуле четырехстороннего координационного центра для досмотра судов, вывозящих украинское зерно.

Эти суда будут безопасно следовать в контролируемые Украиной черноморские порты и обратно, к выходу из Черного моря. Шойгу отметил, что основу этого составляет предложенный Россией алгоритм, предусматривающий морской гуманитарный коридор для коммерческих судов.

«В соответствии с соглашением, подписанным Россией, Турцией, представителями ООН и Украиной, в Стамбуле создается совместный четырехсторонний координационный центр. Представители СКЦ будут организовывать досмотровые мероприятия судов, задействованных в вывозе украинской сельхозпродукции, с целью недопущения провоза вооружения и боеприпасов, а также исключения провокаций», - заявил Шойгу после подписания Меморандума о взаимодействии между РФ и ООН по содействию экспорта российских продуктов.

По словам Шойгу, досмотр этих судов будет проводиться на выходе и входе в Черное море. При этом отвечать за их безопасность в территориальных водах Украины должен обеспечивать Киев.

Сергей Шойгу отметил активную посредническую роль Турции и ООН, без которой подписание этого документа было бы невозможным.

Министр обороны России рассказал и про второй подписанный им документ, увязанный в единый пакет с документом, регулирующим вывоз зерна с Украины.

Как отметил Шойгу, это Меморандум, предполагающий подключение ООН к снятию ограничений на экспорт российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки.

Министр выразил надежду, что ответственное выполнение предусмотренных в документах мер поможет решить задачи мировой продовольственной безопасности.

Ранее сообщалось, что Сергей Шойгу обсудил Сирию и Украину с министром обороны Турции в Стамбуле.

Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов