Президент Хорватии отметил недружественные отношения с Россией и выразил обеспокоенность

Он заявил, что ситуация может развиться во что-то непредвиденное, и выразил надежду на то, что этого не случится.

© Фото: Bernd von Jutrczenka, dpa, Globallookpress

Президент Хорватии Зоран Миланович заявил, что его страна действительно находится в недружественных отношениях с Россией, и выразил обеспокоенность по этому поводу. Об этом он сообщил на праздновании дня муниципалитета Промине.

Он отметил, что Загреб «не участвует в этом настолько активно, как некоторые другие государства». Также Миланович подчеркнул, что он надеется на спокойное разрешение ситуации.

«Это очень опасная ситуация, которая угрожает развиться в нечто непредвиденное, надеюсь, что не разовьется», - передает РИА Новости его комментарий.

Ранее правительство РФ включило Грецию, Данию, Словакию, Словению и Хорватию в список недружественных стран. Словения и Хорватия теперь не смогут нанимать граждан России на работу в свои дипмиссии. Посол РФ в Словении рассказал, что стало причиной внесения Словакии в этот список, и отметил, что страна совершала крайне недружественные действия против РФ.