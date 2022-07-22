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Посол объяснил, почему Словению внесли в список недружественных стран

Анастасия Бобылева
15:16 22.07.2022
Это связано с радикальными действиями Любляны против Москвы, подчеркнул он.
Посол объяснил, почему Словению внесли в список недружественных стран
© Фото: Marijan Murat, dpa, Globallookpress
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Посол РФ в Словении Тимур Эйвазов объяснил, что стало причиной внесения Словении в число недружественных России стран. По его словам, это произошло из-за «радикальных» действий Любляны против РФ.

«Это является ответом на крайне недружественные действия предыдущего правительства Словении, которые были предприняты в апреле сего года, когда численный состав российского посольства в Любляне был сокращен практически на 80%», - объяснил он в эфире телеканала «Россия 24».

Ранее правительство РФ включило Грецию, Данию, Словакию, Словению и Хорватию в список недружественных стран. Словения и Хорватия теперь не смогут нанимать граждан России для работы в свои дипмиссии, для других стран установлено ограничение по количеству человек.

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