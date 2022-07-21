Ветеринары вытащили банку из пасти белого медведя на острове Диксон

© Фото: Руководитель Росприроднадзора Светлана Радионова

Ветеринары Московского зоопарка извлекли консервную банку из пасти белого медведя, который вышел к людям на острове Диксон. Об этом сообщила глава Росприроднадзора Светлана Радионова.

«Успели. Спасли. Вытащили банку из пасти белого мишки!» - написала Радионова в Telegram.

На поиски медведя ветеринары отправились пешком - вертолет мог спугнуть животное. Для проведения операции хищника необходимо было усыпить с помощью седативных средств.

Напомним, молодой белый медведь вышел за помощью к людям - в пасти у животного застряла консервная банка. Животное находится в тяжелом состоянии - из-за банки, которую медведь не мог извлечь, он уже несколько дней ничего не ел. Ветеринары привезли необходимые медикаменты и запас рыбы.