Украина потеряла 1 589 беспилотников с начала спецоперации

Также с начала СВО уничтожены 260 украинских самолетов, 144 вертолета, 357 ЗРК, 4 141 танк и бронемашин, добавили в МО РФ.

© Видео: Министерство обороны России © Фото: Минобороны России

За все время спецоперации, которую проводят на Украине ВС РФ, а также силы Народных милиций ЛНР и ДНР, неприятельские войска потеряли 1 589 беспилотников, сообщил на брифинге 22 июля официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

Также в ежедневной сводке говорится, что с начала СВО уничтожены 260 украинских самолетов, 144 вертолета, 357 ЗРК, 4 141 танк и бронемашин, 762 боевые машины РСЗО, 3 176 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 4 453 единицы специальной военной автомобильной техники.

Кроме того, представитель российского военного ведомства сообщил об уничтожении четырех украинских пусковых установок HIMARS.

Он рассказал и об успехах российских сил ПВО за минувшие сутки. По словам Конашенкова, были уничтожены в воздухе 12 беспилотников противника, сбито два снаряда, которые выпустили украинские военные с помощью РСЗО «Ураган».

Напомним, 21 февраля Россия признала независимость Донецкой и Луганской народных республик. Утром 24 февраля в телеобращении Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на Украине. Президент РФ заявил, что ее цель - защита населения Донбасса, демилитаризация и денацификация Украины.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов