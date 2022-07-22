Армия Армия Армия

Украина потеряла 1 589 беспилотников с начала спецоперации

11:41 22.07.2022
Также с начала СВО уничтожены 260 украинских самолетов, 144 вертолета, 357 ЗРК, 4 141 танк и бронемашин, добавили в МО РФ.
© Видео: Министерство обороны России © Фото: Минобороны России
Читайте нас на:

За все время спецоперации, которую проводят на Украине ВС РФ, а также силы Народных милиций ЛНР и ДНР, неприятельские войска потеряли 1 589 беспилотников, сообщил на брифинге 22 июля официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

Также в ежедневной сводке говорится, что с начала СВО уничтожены 260 украинских самолетов, 144 вертолета, 357 ЗРК, 4 141 танк и бронемашин, 762 боевые машины РСЗО, 3 176 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 4 453 единицы специальной военной автомобильной техники.

Кроме того, представитель российского военного ведомства сообщил об уничтожении четырех украинских пусковых установок HIMARS.

Он рассказал и об успехах российских сил ПВО за минувшие сутки. По словам Конашенкова, были уничтожены в воздухе 12 беспилотников противника, сбито два снаряда, которые выпустили украинские военные с помощью РСЗО «Ураган».

Напомним, 21 февраля Россия признала независимость Донецкой и Луганской народных республик. Утром 24 февраля в телеобращении Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на Украине. Президент РФ заявил, что ее цель - защита населения Донбасса, демилитаризация и денацификация Украины.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
11:37 Армия
Видео
МО РФ: в Краматорске ликвидировано до 300 украинских националистов «Черной сотни»
09:50 В стране и мире
Режим ограничения полетов в 11 аэропортов России продлен до 30 июля
08:51 В стране и мире
СК завел уголовное дело после нападения обезьяны на девочку в Мытищах
06:21 В стране и мире
Жители Мелитопольского района Запорожья начнут получать пенсии и пособия в августе
05:30 Армия
Видео
Обследовать каждый метр: кадры боевой работы саперов ЦВО ВС РФ в зоне спецоперации
Популярное
Видео
В МО РФ сообщили об уничтожении четырех украинских пусковых установок HIMARS
Видео
МО РФ: в Краматорске ликвидировано до 300 украинских националистов «Черной сотни»
Видео
Шойгу вручил медали «Золотая Звезда» героям спецоперации в Москве
Видео
В МО РФ заявили об уничтожении более 600 украинских боевиков в центре отдыха «Империя» под Одессой
Видео
Шойгу проинспектировал российскую группировку «Запад», участвующую в спецоперации на Украине
Видео
Шойгу дал указания жестко пресекать обстрелы националистами освобожденных кварталов
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.