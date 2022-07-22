В МО РФ сообщили об уничтожении четырех украинских пусковых установок HIMARS

Две пусковые установки ликвидированы в районе населенного пункта Малотарановка, еще один HIMARS и транспортно-заряжающая машина - в районе Красноармейска и четвертая пусковая установка - на восточной окраине Константиновки, сообщили в МО РФ.

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С 5 по 20 июля российские военные уничтожили четыре пусковые установки и одну транспортно-заряжающую машину американской РСЗО HIMARS, заявил на брифинге официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

«Из них две пусковые установки ликвидированы в районе населенного пункта Малотарановка, еще один HIMARS и транспортно-заряжающая машина - в районе Красноармейска и четвертая пусковая установка - на восточной окраине Константиновки Донецкой Народной Республики», - сказал он.

Также официальный представитель российского военного ведомства сообщил об уничтожении пункта временной дислокации формирования «Черная сотня» в здании школы в Краматорске. В результате удара ликвидированы до 300 националистов и свыше 40 единиц специальной техники.

M142 HIMARS - американская реактивная система залпового огня. Пусковой контейнер с шестью ракетами установлен на шестиколесном грузовике. HIMARS может использовать несколько типов боеприпасов. Среди них как неуправляемые ракеты типа М26, так и управляемые ракеты GMLRS, которые наводятся с помощью системы GPS. Кроме того, в пусковой контейнер можно зарядить одну оперативно-тактическую ракету ATACMS с дальностью стрельбы до 300 километров.

РСЗО HIMARS передают украинской стороне США. Кроме того, Киев получил от Великобритании первые РСЗО M270 MLRS, которые используют те же типы боеприпасов, но отличаются от колесных HIMARS гусеничным шасси и увеличенным вдвое боезапасом.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов