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Местами сильный «Град»: как российские артиллеристы работают по позициям ВСУ

Роман Закурдаев
22:35 21.07.2022
Российская реактивная артиллерия поддерживает продвижение мотострелков на угледарском направлении - «Грады» берут на себя значительную часть боевой работы.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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Снаряды реактивной системы залпового огня «Град» устремляются на десятки километров к линии фронта. У реактивной артиллерии южного военного округа в этом районе важная тактическая задача - поддержать огнем  продвижение наших войск на Угледарском направлении.

«Мы уничтожаем артиллерию противника, живую силу противника. Если полный пакет рядом ляжет с пехотой, моральный дух подавляет очень сильно. Оглушает противника», - рассказал командир батареи реактивного артиллерийского дивизиона, позывной «Дрон».

Оператор-наводчик с позывным «Стажер» - доброволец. Всего несколько месяцев, как заключил контракт. Прошел обучение. Его расчет на этом направлении сейчас один из лучших.

«Неделю назад поразили взвод РСЗО "Град". До этого еще одну машину сожгли. Два дня назад поразили склад с боеприпасами», - рассказал «Стажер».

Одним залпом «Грады» накрывают площадь в десятки гектаров. Работают не только на точность, но и на скорость.

На боевых позициях еще нужно успеть угнаться за реактивной артиллерией. Передвигаются они максимально быстро. Подготовка - всего несколько секунд. После стрельбы у боевых расчетов считанные секунды, чтобы покинуть позицию и не попасть под ответный огонь.

«Конечно, от водителя многое зависит. По-максимальному все делаем. Стреляем и сразу уезжаем... Надо защищать Родину от этих нацбатальонов. Помогаем, как можем, пехоте и разведчикам. Что от нас зависит, мы все делаем», - рассказал водитель «Града», позывной «Синоптик».

По прогнозам «Синоптика», все ближайшие дни в этом районе местами сильный «Град». И от такого количества огненных «осадков» противнику будет явно не скрыться.

Материал подготовили: Алексей Курильченко, Николай Баранов

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