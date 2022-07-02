В стране и мире Четыре министерства ДНР возглавят управленцы из России Сергей Лебедев Это необходимо для скорейшего перехода в российское правовое поле. © Фото: pushilindenis, Telegram Читайте нас на: Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин сообщил о назначении на должности руководителей четырех министерств «опытных российских управленцев». Образованием займется Ольга Колударова, здравоохранением - Дмитрий Гарцев, министерство угля и энергетики возглавит Андрей Чертков, а министерством доходов и сборов - Дмитрий Шмелев. «Необходимость скорейшего перехода в российское правовое поле, в российскую парадигму государственного управления требует наличия новых компетенций у первых руководителей ведомств», - написал в своем telegram-канале Денис Пушилин. Напомним, в начале июня Денис Пушилин назначил председателем правительства ДНР Виталия Хоценко. Этому предшествовала отправка в отставку Правительства ДНР главой республики. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика