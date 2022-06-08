Правительство Донецкой Народной республики отправлено в отставку

Согласно указу главы ДНР, в частности, председатель правительства республики освобожден от своей должности.

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Глава Донецкой Народной республики (ДНР) Денис Пушилин подписал указ, в соответствии с которым правительство ДНР отправлено в отставку. Вместе с тем, согласно тексту указа, председатель кабинета министров ДНР Александр Ананченко освобожден от своей должности.

«Поручить Правительству Донецкой Народной Республики исполнять свои обязанности до сформирования нового Правительства Донецкой Народной Республики», - говорится в содержании документа.

Ранее Денис Пушилин заявил, что донбасские предприятия, принадлежащие украинским и иностранным собственникам, спонсирующие в то же время нацбатальоны, ведущие боевые действия против сил ЛДНР и ВС РФ, перейдут в собственность государства. Также глава республики подписал постановление, согласно которому, на территориях, перешедших под контроль республики, в морских портах, на ж/д вокзалах и других местах перемещения товаров будут создаваться временные таможенные зоны.