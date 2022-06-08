Пушилин назначил председателем правительства ДНР Виталия Хоценко
Ранее Парламент ДНР поддержал кандидатуру Виталия Хоценко на должность председателя правительства.
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Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин назначил Виталия Хоценко председателем правительства ДНР.
«Назначить председателем правительства Донецкой Народной Республики Хоценко Виталия Павловича», - говорится в указе.
Согласно документу, данный указ вступает в силу со дня его подписания.
Ранее Парламент ДНР поддержал кандидатуру Виталия Хоценко на должность председателя правительства. Этому предшествовала отправка в отставку Правительства ДНР главой республики.