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Пушилин назначил председателем правительства ДНР Виталия Хоценко

Игнат Далакян
21:00 08.06.2022
Ранее Парламент ДНР поддержал кандидатуру Виталия Хоценко на должность председателя правительства.
Пушилин назначил председателем правительства ДНР Виталия Хоценко
© Фото: kursk.ru
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Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин назначил Виталия Хоценко председателем правительства ДНР.

«Назначить председателем правительства Донецкой Народной Республики Хоценко Виталия Павловича», - говорится в указе.

Согласно документу, данный указ вступает в силу со дня его подписания.

Ранее Парламент ДНР поддержал кандидатуру Виталия Хоценко на должность председателя правительства. Этому предшествовала отправка в отставку Правительства ДНР главой республики.

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