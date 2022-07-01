В МИД отвергли политическую подоплеку в остановке «Северного потока»

Зависимые от российского газа страны должны были «подумать пять раз», прежде чем давать согласие на ограничения.

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Заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Александр Глушко решительно отверг возможность существования политической подоплеки в решении о временной приостановке газопровода «Северный поток». Он отметил, что зависимые от российского газа страны должны были «подумать пять раз», прежде чем давать согласие на ограничения.

«Какая политическая подоплека, если турбины находятся под санкциями, которые стоят на наших газопроводах? Если у вас есть машина и она сломалась, потому что детали под санкциями? Вот и все», — отметил дипломат.

Напомним, ранее стало известно, что с 11 по 21 июля швейцарская компания Nord Stream AG остановит обе нитки газопровода «Северный поток». Это связано с плановым профилактическим ремонтом.

В ходе временной приостановки работы газопровода планируется провести тестирование механических компонентов и систем автоматизации. Данные действия необходимы для обеспечения дальнейшей надежной, эффективной и безопасной эксплуатации газопровода.