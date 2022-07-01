Оператор «Северного потока» временно остановит обе нитки газопровода

Это связано с плановым профилактическим ремонтом.

© Фото: Газпром

С 11 по 21 июля швейцарская компания Nord Stream AG остановит обе нитки газопровода «Северный поток». Это связано с плановым профилактическим ремонтом. Об этом сообщили представители оператора магистрали.

В ходе временной приостановки работы газопровода планируется провести тестирование механических компонентов и систем автоматизации. Данные действия необходимы для обеспечения дальнейшей надежной, эффективной и безопасной эксплуатации газопровода.

В Nord Stream AG заявили, что график и план работ заблаговременно согласовали с партнерами. Об остановке ниток газопровода в курсе и в «Газпроме».

Напомним, ранее сообщалось, что Германия планирует национализировать часть «Северного потока - 2». С таким заявление выступили в Министерстве финансов ФРГ. Там рассматривают возможность присвоить себе часть российского газопровода, которая находится на немецкой территории.