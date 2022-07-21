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«Полный двор дыма»: жительница горевшего дома на Ленинском проспекте об эвакуации

Игнат Далакян
05:03 21.07.2022
По словам жительницы, эвакуация происходила с первого по пятый подъезд, в числе которых находилась и ее собственная квартира.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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Жительница восьмиэтажного дома на Ленинском проспекте в Москве, где произошел мощный пожар, рассказала «Звезде» как произошла эвакуация с места происшествия.

«Я услышала, что говорят по громкоговорителю что-то. Что я не услышала. Посмотрела в окно - полный двор дыма. И объявляет громкоговоритель, что идет эвакуация жителей с первого по пятый подъезд. Ну тут уже пришлось идти на улицу», - рассказала женщина.

По словам жительницы, эвакуация происходила с первого по пятый подъезд, в числе которых находилась и ее собственная квартира. Как рассказывает женщина, никаких вещей взять с собой, кроме паспорта, она не успела.

«Ну какие вещи? Паспорт и все», - сказала жительница.

Напомним, в Москве на Ленинском проспекте загорелась крыша жилого многоквартирного дома. В МЧС России отметили, что благодаря оперативным действиям спасателей из лифта был спасен человек, а всего из дома эвакуировано 400 жителей. На данный момент, по словам МЧС, открытое горение в восьмиэтажке на Ленинском проспекте ликвидировано.

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