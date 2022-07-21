В стране и мире МЧС РФ: открытое горение в восьмиэтажке на Ленинском проспекте ликвидировано Марина Крижановская Ликвидировать горение и устранить условия для его самопроизвольного возникновения удалось в 03:13. © Фото: podsluhano_himki Вконтакте Читайте нас на: Пожарным удалось ликвидировать открытое горение в восьмиэтажном доме в Москве. Напомним, пожар произошел в доме № 40 на улице Ленинский проспект. Тогда загорелась крыша здания. Сообщается, что в 03:13 удалось потушить пожар. Информацию сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МЧС России. Отмечено, что, по данным МЧС России, в тушении принимали участие 142 человека, 44 единицы техники и вертолет Московского авиационного центра. Площадь пожара достигала порядка 1000 квадратных метров. Возгоранию был присвоен ранг БИС 2. Во время происшествия один из жильцов застрял в лифте дома. Всего из дома было эвакуировано порядка 400 жителей. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика