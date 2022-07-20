В стране и мире В Москве загорелась крыша жилой девятиэтажки на Ленинском проспекте Игнат Далакян Отмечается, что один из жильцов застрял в лифте дома, где начался пожар. © Видео: ТРК "Звезда" © Фото: mchs.gov.ru Читайте нас на: На Ленинском проспекте Москвы загорелась крыша жилой девятиэтажки. Площадь пожара уже достигла около 1000 квадратных метров. Местные жители наблюдают задымление, его видно даже на проезжей части. Пожару присвоен ранг БИС 2. Отмечается, что один из жильцов застрял в лифте дома, где начался пожар. Ранее в Ростовской области загорелись ангары на площади в пять тысяч квадратных метров в семи километрах от села Пешково. В тушении участвовало 50 человек и 17 единиц техники. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика