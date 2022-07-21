В США планируют ввести потолок цен на нефть из РФ к декабрю 2022 года

В Минфине США сообщили, что страны Евросоюза планируют к декабрю 2022 года заблокировать страховку танкеров с нефтью из РФ.

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В Соединенных Штатах рассчитывают на введение потолка цен на нефть из России. Отмечается, что такая договоренность может быть достигнута к декабрю 2022 года. Об этом заявил заместитель министра финансов США Уолли Адейемо.

«Наша цель - убедиться, что мы окажемся в положении, когда ценовой предел может быть добавлен к этому», - приводит его слова РИА Новости.

Данное заявление он сделал во время Аспенского форума. Адейемо добавил, что страны Евросоюза планируют к декабрю заблокировать страховку танкеров с нефтью из РФ.

Накануне российский президент Владимир Путин заявил, что в случае введения ограничений на поставки нефти из России цены на данное сырье взлетят до небес. Он также указал, что западные страны в вопросе нефти наступают на те же грабли, что и с газом.

Позднее вице-премьер России Александр Новак сообщил, что Россия прекратит поставки нефти, если страны G7 установят на нее слишком низкую цену. По его мнению, цена должна покрывать расходы на добычу ресурса.