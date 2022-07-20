Путин заявил, что ограничения на поставки нефти из РФ приведут к сильному росту цен

Президент также указал, что западные страны в вопросе нефти наступают на те же грабли, что и с газом.

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Президент России Владимир Путин заявил, что в случае введения ограничений на поставки нефти из России цены на данное сырье взлетят до небес. Глава государства также указал, что западные страны в вопросе нефти наступают на те же грабли, что и с газом.

«Результат будет тот же самый, - подъем цен. Цены на нефть взлетят до небес», - отметил российский лидер по итогам саммита в астанинском формате в Тегеране.

Напомним, президенты России, Ирана и Турции приняли совместное заявление по ситуации в Сирии. Как отметил Владимир Путин, в трехстороннем заявлении была подтверждена приверженность укреплению сотрудничества России, Ирана и Турции в интересах нормализации ситуации в Сирийской Арабской Республике.