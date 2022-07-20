Новак озвучил ценовые условия, при которых Россия будет готова поставлять нефть

Работать себе в убыток страна не будет, подчеркнул вице-премьер.

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Российский вице-премьер Александр Новак заявил, что, если страны Большой семерки установят слишком низкую цену на нефть, Россия прекратит ее поставки. По его мнению, цена должна покрывать расходы на добычу ресурса.

«Если эти цены, о которых говорят, будут ниже затрат для производства нефти... естественно, Россия не будет обеспечивать поставки этой нефти на мировые рынки», - приводит ТАСС слова Новака.

Вице-премьер уточнил, что работать себе в убыток Россия не будет.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что ограничения на поставки нефти из России приведут к росту цен на ресурс. Он предупредил, что эта ситуация аналогична ситуации с газом и может привести к негативным последствиям для самой Европы.