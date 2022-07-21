Терапевт дал советы тем, кто перенес COVID-19 год назад

Он сообщил, что нужно проходить обязательную диспансеризацию и при необходимости реабилитацию, обследоваться при обнаружении проблемы.

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После перенесенного год назад заболевания коронавирусной инфекции у пациентов могут развиться осложнения.

Так, прошлым летом активно распространялся штамм коронавируса «дельта», унесший множество жизней и оставивший после себя мощный след в виде осложнений. Врач-терапевт Андрей Звонков рассказал, какие органы наиболее пострадали от этого штамма.

«В основном от него страдали сосуды в разных органах. И наиболее уязвимыми оказались легкие, потому что они на пути распространения вируса - туда вирус попадал в большом количестве. Дальше он распространялся по всему организму, мог поразить самые разные участки, органы и ткани - мозг, печень, почки, сердце», - рассказал он в эфире радио Sputnik.

Специалист назвал «в определенной степени лотереей» то, какие органы и какие заболевания могут развиться после перенесенного заболевания.

«Все зависит от того, насколько тяжело и долго шло распространение инфекции. Кому-то не повезло, у кого-то развились полиорганные проблемы, по всем системам ударило. У кого-то сохранилась после болезни легочная недостаточность, снизилась выносливость, возникло осложнение под названием "легочное сердце", потому что дыхательная недостаточность приводит к повышению нагрузки на сердце», - пояснил терапевт Звонков.

Он призвал проходить обязательную диспансеризацию и при необходимости реабилитацию, обследоваться при обнаружении проблемы.

«Это может быть физкультура, определенная физиотерапия, поездки на курорты. Это должны быть уже определенные условия бытия для перенесших COVID-19», - добавил Звонков.

Также терапевт напомнил о том, что необходимо делать вакцинацию и проходить ревакцинацию. Поскольку важно «напомнить иммунитету, что был такой вирус, что он может вернуться, что он никуда не делся, циркулирует, модицифируется».

Немногим ранее в Кремле сообщили, что формат проведения прямой линии с главой государства Владимиром Путиным в этом году будет зависеть от рекомендаций Роспотребнадзора. Так как ситуация с коронавирусом в мире постоянно меняется, существует необходимость прислушиваться к мнению специалистов.