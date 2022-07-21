В МИД прокомментировали принятие очередного пакета санкций против России

По словам Марии Захаровой, попытки давить на Москву перспектив не имеют.

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Очередные санкции Европейского союза нелегитимны, попытки давить на Москву перспектив не имеют. Об этом заявила официальный представитель Министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова.

«Двадцать первого июля Совет ЕС объявил о расширении нелегитимных односторонних ограничительных мер в отношении России. Тем самым Евросоюз с завидным упорством продолжает загонять себя в тупиковое положение», - говорится в комментарии Захаровой на официальном портале МИД РФ.

Согласно ее словам, «на фоне очевидной бесперспективности и тщетности многолетней политики давления на Россию все более явными становятся губительные последствия есовских санкционных упражнений для различных сегментов глобальной экономики и безопасности, в том числе и стран-членов Евросоюза».

Представитель российского дипломатического ведомства добавила, что в опубликованном по случаю новых санкций пресс-релизе «Совет ЕС предпринял очередную попытку снять с себя ответственность за провоцирование и усугубление глобального продовольственного, а также энергетического кризисов».

«Но факты говорят сами за себя. Наряду с пандемией COVID-19 основной причиной роста цен на агропромышленную продукцию и углеводороды является недальновидная экономическая и энергетическая политика Запада. Обострению ситуации способствуют антироссийские меры ЕС, открыто преследующие цель подрыва внешнеэкономической деятельности нашей страны, в том числе в агропромышленном секторе», - пояснила Захарова.

Мария Захарова напомнила, что Европейский союз ввел персональные санкции против акционеров и руководства ведущих российских производителей и экспортеров удобрений. Как сообщает официальный представитель МИД РФ, среди прямых задач есовских рестрикций - ограничение использования денежных средств на счетах в банках в ЕС и за его пределами, невозможность свободного транзита товаров через территорию/акваторию стран-членов ЕС. Отключен от SWIFT целый ряд отечественных банков, включая обсуживающий экспорт российской сельхозпродукции «Россельхозбанк».

«Как следствие, серьезно затруднены грузоперевозки, оказание финансовых и страховых услуг, нарушены логистические цепочки. Западные экономоператоры и банки, находящиеся под давлением обещанных суровых мер со стороны надзорных органов стран-членов ЕС, затягивают транзакции или вовсе отказываются от ранее заключенных и новых контрактов», - указала представитель МИД России.

Напомним, что вступил в силу седьмой по счет пакет антироссийских санкций, введенный Европейским союзом. Соответствующий документ опубликован в Официальном журнале Евросоюза. В общей сложности под ограничения ЕС попали 48 физических лиц и семь организаций.

Ранее глава еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что государства-члены Совета ЕС одобрили новый (седьмой) пакет санкций против России. Как отметила политик, она лично приветствует данное решение.