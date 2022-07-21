Вступил в силу седьмой пакет санкций ЕС против России

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Очередной (седьмой) пакет санкций Европейского союза против Российской Федерации вступил в силу. Соответствующий документ опубликован в четверг в Официальном журнале ЕС.

Согласно постановлению, под ограничения Европейского союза попали Сбербанк, фонд «Русский мир», Фонд поддержки публичной дипломатии имени А. М. Горчакова, первого вице-премьера России Андрея Белоусова, мэра Москвы Сергея Собянина, актеров Сергея Безрукова и Владимира Машкова, ряд силовиков и депутатов.

Санкции вступили в силу с момента публикации. В общей сложности в список вошли 48 физических лиц и семь организаций, включая мотоклуб «Ночные волки» и его руководителя.

Ранее Совет Евросоюза утвердил седьмой по счету пакет антироссийских санкций. Глава еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что государства-члены организации одобрили новый пакет, и она лично приветствует данное решение.